Dänemark macht die Grenzen dicht. Die Regierung in Kopenhagen hat angekündigt, Personen nur noch aus triftigen Gründen ins Land zu lassen. Wer einreist, muss ein negatives Coronatestergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Vorerst gilt das bis zum 17. Januar. Außenminister Jeppe Kofod am Freitag: "Es ist jetzt ganz entscheidend, dass wir die Zahlen senken und Mutationen des Virus so gut als möglich abwehren." Angesichts der weltweiten Lage und der aufgetretenen Virusmutationen wird den Menschen in Dänemark von Reisen ins Ausland grundsätzlich abgeraten. Der Entscheidung war in dieser Woche eine Verschärfung der Coronabeschränkungen in Dänemark vorausgegangen. Die Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass sich die in Großbritannien aufgetretene Virusmutation bis Mitte Februar in Dänemark ausgebreitet haben wird.

Mehr