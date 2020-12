Die angespannte Atmosphäre in der albanischen Hauptstadt Tirana hält weiterhin an. Die dritte Nacht in Folge ist es dort nun schon zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen.Dabei setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein. Hintergrund ist, dass am Dienstagabend ein junger Mann mutmaßlich von der Polizei erschossen worden ist, weil er trotz der herrschenden Ausgangssperre unterwegs gewesen sei. Nach ersten Angaben hieß es zunächst, dass der 25-Jährige bewaffnet gewesen sei. Diese Aussage wurde jedoch revidiert. Der Innenminister des Landes trat zwar zurück - aber die Proteste von vorwiegend jungen Männern dauern weiterhin an.

Mehr