Der 53-Jährige Hunter Biden hat als Lobbyist, Anwalt, Berater und Investmentbanker gearbeitet. Nach eigenen Angaben war er alkoholsüchtig und konsumierte die illegale Droge Crack. Die oppositionellen Republikaner werfen seinem Vater vor, in Geschäfte seines Sohnes in der Ukraine und in China involviert gewesen zu sein.