Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen im VW-Dieselskandal muss sich Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn wohl vor Gericht verantworten. Gegen ihn und vier weitere Personen sei wegen schweren Betrugs und unlauteren Wettbewerbs Anklage erhoben worden, sagte Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe sagte am Montag in Braunschweig. "Den Angeschuldigten wird in der Anklage insbesondere vorgeworfen, Zitat: 'Kraft ihres überlegenen Wissens über die Verwendung der Abschalteinrichtung willentlich und wissentlich bewirkt zu haben, dass die Ersterwerber der Fahrzeuge - dabei kann es sich auch um Händler handeln - bei Vertragsschluss und Kaufpreiszahlung über die Zulassungsfähigkeit getäuscht wurden und das von ihnen gekaufte Fahrzeug wesentlich weniger wert war, als die vereinbarte und geschuldete Leistung. Die Angeschuldigten hätten in dem Bestreben gehandelt, dem Unternehmen möglichst hohe Verkaufszahlen mit einem möglichst hohen Gewinn zu verschaffen. Von dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens hing letztlich auch das Einkommen der Angeschuldigten, insbesondere deren vertraglich vorgesehene Bonuszahlung ab." Den Angeklagten drohen wegen der Betrugsvorwürfe nicht nur bis zu zehn Jahre Haft. "Die durch die Tat von den Angeschuldigten jeweils unrechtmäßig erlangten Bonuszahlungen sollen diesen im Strafverfahren wieder entzogen werden. Es handelt sich dabei, je nach Angeschuldigtem, um Beträge zwischen knapp 300.000 Euro bis hin zu knapp elf Millionen Euro. Für alle fünf Beschuldigten gelte aber die Unschuldsvermutung, betonte die Staatsanwaltschaft. Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck der US-Umweltbehörde EPA zugegeben, millionenfach Diesel-Abgaswerte durch eine Abschalteinrichtung manipuliert zu haben. Die Wiedergutmachung des Skandals kostete den Konzern bislang fast 30 Milliarden Euro - vor allem Strafen und Schadenersatzzahlungen in den USA. Und ein Ende der Forderungen ist nicht absehbar. Anleger wollen milliardenschwere Schadenersatzforderungen vor Gericht durchsetzen.