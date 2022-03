STORY: Hunderte Menschen aus der Ukraine sind am Dienstag am Berliner Hauptbahnhof angekommen. Dort wurden sie von der Polizei und von freiwilligen Helfern in Empfang genommen. Während der letzten drei Tagen hat sich die Zahl der ankommenden Kriegsflüchtlinge erhöht. Am Dienstag stieg auch Valentina aus dem Zug: "Ich komme aus Cherkasy. Wir haben vier Tage hierher gebraucht. Heute ist der fünfte Tag. Wir steckten im Verkehr fest." "Es ist angsteinflössend dort, die Waffen, die Bombardements. Verwandte sind dort geblieben." In den unteren Etagen des Bahnhofs wurde ein Empfangsbereich eingerichtet, in dem die Reisenden Essen und Trinken, medizinische Versorgung, Unterkunft und Beratung erhalten. Freiwillige Helfer kommunizieren über soziale Netzwerke, um herauszufinden, was benötigt wird. "In meiner WG ist jemand im Urlaub, wir haben ein Zimmer frei, in der WG von meinem Freund ist auch jemand im Urlaub, ist auch ein Zimmer frei. Dann ist es natürlich ziemlich naheliegend, hierhin zu kommen. Es gibt sehr viele Telegram-Gruppen, in denen ziemlich gute Infos stehen... Hier sind super viele Freiwillige vor Ort, die einen ziemlich guten Überblick haben. Und ich schätze, dass dann irgendwann in den nächsten Minuten jemand zu mir kommen wird und sagt: Hier, die Leute brauchen für so und so lange eine Unterkunft und dann sehen wir, was wir machen können." Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie Geflüchtete aus der Ukaine kostenlose reisen lassen wird. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe wollen freie Fahrt gewähren.

