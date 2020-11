Bei der Auszählung der Stimmen jenseits des Atlantiks liegt ein Multilateralist vorn - und hierzulande frohlocken die Börsen. Die Hoffnung auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl ließ bei Anlegern am Donnerstag Kauflaune aufkommen. Viele Börsianer wagten sich wieder aus ihren sicheren Häfen, in denen sie am Mittwoch noch Zuflucht gesucht hatten. Am Mittag lag der Dax über ein Prozent im Plus und erreichte seinen höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Robert Halver von der Baader Bank: "Die deutschen Aktienmärkte freuen sich, freuen sich wie Kinder an Weihnachten. Wir haben einen Wunsch Szenario. Erstens kann man sagen, wenn Herr Biden Präsident wird, gibt es weniger Handelskriege oder gar keinen Handelskrieg mehr. Es gibt mehr Ruhe in das geopolitische Korsett. Da hatten wir ja in den letzten vier Jahren ja einiges, was schiefgelaufen ist. Und das heißt eben auch, dass unsere Exportwerte mehr wieder exportieren durften nach Amerika, was auch für Arbeitsplätze wichtig ist. Bei derart rosigen Aussichten tritt auch bei Anlegern manch andere Baustelle in den Hintergrund. "Man hat sich an den Lockdown gewöhnt. Man sieht ja die Aktienreaktion. Man hat nicht die Angst, dass wir jetzt alles dicht machen wie im Frühjahr. Und die Märkte blicken schon weiter und sagen: auch das werden wir irgendwann schaffen 'Corona'. Und solange das Geld billig bleibt und damit die Alternative zu Aktien ja absolut unattraktiv ist, muss man über massive, Aktieneinbrüche gar nicht nachdenken." Die deutschen Verbraucher hingegen haben sich vor dem November-Lockdown wieder verstärkt mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln eingedeckt. Die Verkaufszahlen von Toilettenpapier etwa lagen mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Vorkrisen-Monate.

