STORY: In Erwartung neuer Zinssorgen haben sich Dax-Anleger zum Wochenstart vorsichtig gezeigt. Der deutsche Leitindex büßte nach der Eröffnung am Montag 1,2 Prozent, ein. Die einfachen Aktiengewinne seien in der Sommerrallye gemacht worden, sagt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Jetzt seien die alten Probleme wieder da. "Und sie sind doch hartnäckiger als gedacht. Zum Beispiel China. China muss jetzt noch einmal die Zinsen senken. Was ganz klar zeigt: Selbst der Wachstums-Tempel der Welt bekommt langsam Risse." Investoren richteten bereits den Blick auf das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole Ende der Woche. Die Frage ist, ob es im Kampf gegen die Inflation weitere kräftige Zinserhöhungen geben wird. Bei der Europäischen Zentralbank rechnet Halver nicht damit. "Die EZB müsste gemäß ihrem Auftrag die Inflation bekämpfen. Aber sie weiß ganz genau: Wenn sie das tut, mit markanten Zinserhöhungen, dann spielt sie mit dem Risiko der Finanzstabilität im Süden der Eurozone. Und das will sie nicht riskieren. Ihr ist die Stabilität der Eurozone lieber als die Stabilität der Preise." Auch die Sorge um die Energiesicherheit beschäftigt die Anleger. Der Gaspreis kletterte um mehr als zehn Prozent auf 282,50 Euro pro Megawattstunde. Der russische Exporteur Gazprom hatte am Freitag angekündigt, zum Monatsende erneut vorübergehend den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten zu unterbrechen.

