Bei Anna Wintours Outfits denkt man nicht gerade an Fast Fashion. Doch der Black Friday lockt: Viele Modeinteressierte gehen mal wieder auf Schnäppchenjagd. Die US-Vogue-Chefin aber mahnt zu mehr Nachhaltigkeit: "Wir sollten Handwerk und Kreativität mehr schätzen und nicht Kleidung, die man nach einem Mal Tragen wegschmeißt. Es geht darum, die eigenen Kleidungsstücke aufzubewahren, wertzuschätzen und sie immer wieder zu tragen und sie vielleicht an seine Kinder weiterzugeben." Als Vorreiterin in Sachen nachhaltige Mode nennt Wintour die Designerin Stella McCartney. Sie sei seit mehr als 20 Jahren das Sprachrohr der Fashionindustrie für Umweltschutz.