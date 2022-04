STORY: Erstmals seit dem Streit wegen des Mordes an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist der türkische Präsident Erdogan wieder am saudischen Hof empfangen worden. In Dschidda am Roten Meer traf sich Erdogan mit dem saudischen Kronpinzen Mohammed bin Salman und König Salman. Erdogans Besuch markiert den Höhepunkt einer monatelangen Kampagne zur Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen. Erdogan hatte die wichtigste Hürde für eine Wiederannäherung aus dem Weg geräumt, indem ein türkisches Gericht den Prozess gegen mehrere saudische Bürger wegen der Ermordung Khashoggis an das Königreich übertrug. Die bilateralen Beziehungen waren stark belastet, nachdem Khashoggi 2018 von einem saudischen Killerkommando im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet und zerstückelt wurde. Die US-Geheimdienste sehen Kronprinz Mohammed als Drahtzieher. Analysten gehen davon aus, dass die saudischen Herrscher der Türkei helfen könnten, ihre wirtschaftlichen Probleme - wie die rasant steigende Inflation - zu lindern. Und zwar bevor im nächsten Jahren in der Türkei Wahlen anstehen.

Mehr