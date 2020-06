In Israel haben am Dienstag Hunderte Menschen gegen den Plan der Regierung demonstriert, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Sie fürchten, dass die Annexion zu neuer Gewalt zwischen Israelis und Palästinenser führen könnten. O-TON ORI WEIZMAN, DEMONSTRANT: "Wir sind hier, weil wir gegen eine Annexion sind, wir unterstützen eine Zweistaatenlösung, gleiche Rechte für Palästinenser und den demokratischen Prozess." O-TON ANGELA STURM, DEMONSTRANTIN: "Zwei meiner Söhne leisten gerade ihren Wehrdienst in der Armee. Ich habe Angst vor den Auswirkungen einer Annexion, vielleicht bricht ein großer Krieg aus." Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte angekündigt, ab Juli die israelischen Siedlungen und das Jordantal zu annektieren, so wie es auch der sogenannte Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorsieht. Vielen Siedlern und rechtsextremer Gruppen geht das aber nicht weit genug. O-TON HANANEL ELKAYAM, BÜRGERMEISTER DER SIEDLUNG ITAMAR: "Der Plan ist nicht gut für uns, überhaupt nicht. Wir verzichten auf große Teile des Landes. Wir machen lieber weiter wie bisher und unternehmen kleine Schritte, bis das ganze Land dem israelischen Volk gehört." Als Reaktion auf die Annexionspläne hatte die Palästinensische Autonomiebehörde angekündigt, die Kooperation mit Israel im Sicherheitsbereich einzustellen. Auch international stößt das Vorhaben auf Kritik. Denn die Annexion wäre ein weiterer Bruch des Völkerrechts und würde die Zweistaatenlösung in weite Ferne rücken lassen.