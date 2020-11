Es war im August 2017, als ein Anschlag auf der belebten Straße Las Ramblas im Herzen von Barcelona 14 Menschenleben kostete, über hundert Menschen verletzte und das ganze Land in Schock versetzte. Am Dienstag begann unweit von Madrid der Prozess gegen drei Männer, die an dem Anschlag beteiligt gewesen sein sollen. Es handelt sich um einen Spanier und zwei Marokkaner, die verdächtigt werden, Teil einer terroristischen Vereinigung zu sein, Sprengstoff hergestellt und gelagert zu haben und weitere Anschläge geplant zu haben. Bei dem Anschlag im Jahr 2017 war ein Angreifer mit einem gemieteten Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren, anschließend hatten weitere Angreifer im Küstenort Cambrils ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und Umstehende mit Messern angegriffen. Die Angreifer aus Cambrils und Barcelona kamen durch Einsatz der Polizei ums Leben. Alle Anklagepunkte im aktuellen Prozess beziehen sich auf eine versehentliche Explosion am Vorabend des Angriffs in Alcanar, südwestlich von Barcelona, wo Sprengstoff und Gaskanister gelagert waren, nicht aber auf den Amoklauf in Barcelona selbst. Die Staatsanwalt beschuldigt die Verdächtigen daher nicht des Mordes. Die Nebenkläger sehen dies jedoch anders, Antonio Guerrero vom Verein für die Opfer von Terrorismus sagte am Dienstag: „Sie haben mitgemacht, sie waren Teil der Terrorzelle, darum denken wir, dass sie auch für die Anschläge insgesamt mithaften sollten." Die Staatsanwaltschaft beantragt Haftstrafen von 41 und 36 Jahren für zwei der Angeklagten und acht Jahre für einen mutmaßlichen Komplizen.

