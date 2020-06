Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Regierungsangaben mindestens vier Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Die Sprengsätze in der Schir-Schah-E-Suri-Moschee seien im Westen Kabuls platziert gewesen. Tariq Aryan, Sprecher des Innenministeriums dazu am Freitag: "Moscheen und heilige Stätten sollten doch vor allem auch sichere Orte sein. Aber die Terroristen sind Verbrecher. Die Sprengstoffladungen explodierten während der Freitagsgebete in der Moschee. Was dazu führte, dass neben dem Mullah auch Gläubige ums Leben kamen sowie auch noch weitere Menschen verletzt wurden." Es war der zweite Anschlag auf eine Moschee in der afghanischen Hauptstadt binnen zwei Wochen. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.