STORY: Bei einer Explosion in einer Moschee in Pakistan sind am Montag Dutzende Menschen getötet und rund 150 weitere verletzt worden. Premierminister Shebaz Sharif sprach von einem Selbstmordanschlag. Die Moschee in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sei zum Zeitpunkt der Explosion mit mindestens 260 Gläubigen überfüllt gewesen, teilte die Regierung mit. Demnach waren viele der Opfer Polizeibeamte, die sich zum Mittagsgebet versammelt hatten. Peschawars Polizeichef Khan sagte, die Moschee liege in einem Gebäude, in dem sich auch das Hauptquartier der Provinzpolizei und eine Abteilung für Terror-Bekämpfung befinde. Es wurde befürchtet, dass sich unter den Trümmern noch weitere Menschen befinden. Zu dem mutmaßlichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In Pakistan hat es in der Vergangenheit zahlreiche Angriffe von Extremisten auf pakistanische Sicherheitskräfte gegeben. Treibende Kraft war oft eine pakistanische Taliban-Gruppe, die mit den afghanischen Taliban verbündet ist. Sie hatte im November eine mit der Regierung vereinbarte Waffenruhe für beendet erklärt.

Mehr