Bei einem Angriff auf den Flughafen der Stadt Aden in Jemen sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden verletzt, teilten die Behörden mit. Kurz nach der Landung von Mitgliedern einer neuen Regierung kam es zu einer Explosion, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Kabinettsmitglieder wurden in Sicherheit gebracht. Sie hatten vor ihrer Ankunft monatelang in Saudi-Arabien über eine neue Koalitionsregierung für Jemen verhandelt. In Jemen herrscht seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Gruppierungen, die teilweise von Saudi-Arabien und Iran unterstützt werden.

