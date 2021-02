Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürger zum Zusammenhalt gegen Hass, Rassismus und Hetze aufgefordert. Steinmeier mahnte aber auch die Aufklärung aller offener Fragen an. Er wisse, dass es Kritik und Fragen an das staatliche Handeln gegeben habe und weiter gebe, sagte Steinmeier am Freitagabend: "Aber auch der Staat und alle, die in ihm Verantwortung tragen, sind nicht unfehlbar. Nirgendwo, auch nicht in Deutschland. Und wo es Fehler oder Fehleinschätzungen gab, da muss aufgeklärt werden. Aufklärung und Aufarbeitung stehen nicht im freien Ermessen. Sie sind die Bringschuld des Staates gegenüber der Öffentlichkeit und vor allem gegenüber den Angehörigen. Nur in dem Maße, indem diese Bringschuld abgetragen wird und Antworten auf offene Fragen gegeben werden, kann verlorenes Vertrauen wieder wachsen." Am Abend des 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln an mehreren Orten in der Stadt erschossen. Danach tötete er seine Mutter und anschließend sich selbst. Zuvor hatte er Verschwörungstheorien und rassistische Ansichten im Internet veröffentlicht. Angehörige kritisieren, dass noch immer viele Fragen unbeantwortet seien. Sie sprechen unter anderem von einem Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat. Zu Beginn der Gedenkfeier hatten Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky die Namen der Toten vorgelesen.

