STORY: Nach dem Fund einer übelriechenden Flüssigkeit haben die Grünen eine Wahlkampf-Veranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock in Lübeck am Samstag abgesagt. Grünen-Sprecher Steffen Regis: "Das ist ehrlicherweise schon eine Tat, die einen erstmal schockiert, im ersten Moment. Und im zweiten Moment aber natürlich die Entschlossenheit wächst, gerade mit voller Entschlossenheit diesen Wahlkampf weiterzuführen, sich jetzt hier nicht kleinkriegen zu lassen. Wir werden heute Abend in Ahrensburg eine Veranstaltung mit Annalena Baerbock und Monika Heinold stattfinden lassen. Und wir werden auch weitere Veranstaltungen stattfinden lassen. Und vor allen Dingen wird uns das in unseren inhaltlichen Positionen nicht verändern. Aber es sit völlig klar, dass das natürlich ein Angriff gewisser Weise auf die faire demokratische Auseinandersetzung ist. Und das verurteilen wir sehr scharf." Baerbock sollte mit der Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, an der Veranstaltung in der Lübecker Freilichtbühne teilnehmen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Hintergrund der Tat ist unklar.

