STORY: Hunderte Menschen sind am Dienstag vor der russischen Botschaft zusammen gekommen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Der 8. März ist in der Hauptstadt ein gesetzlicher Feiertag aus Anlass des internationalen Frauentags. Hier jedoch stand vor allem die Solidarität mit der Ukraine im Vordergrund. Seit 13 Tagen greift Russland die Ukraine an. Und die Lage vor Ort verschärft sich zunehmend. Unter den Teilnehmern der Demo war auch der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der dazu Stellung nimmt, warum die Grünen Waffenlieferungen in die Ukraine unterstützen: "Wir helfen mit Lebensmitteln. Wir helfen mit Ausrüstung. Aber wir helfen auch mit Waffen. Denn es ist das Recht der Menschen in der Ukraine, sich zu verteidigen." Während die Kriegshandlungen in der Ukraine anhalten, flüchten viele Menschen aus dem Land. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits über 1,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Dabei fliehen sie vor allem in Richtung Polen. Viele kommen aber auch in Berlin an. Und so lange der Krieg fortgesetzt wird, ist ein Ende vorerst nicht abzusehen.

