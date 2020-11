Es waren teils drastische Gesten zu sehen: Tausende Menschen muslimischen Glaubens haben am Montag in Indonesien protestiert. Sie verlangten von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron eine Bitte um Entschuldigung. Anlass der Proteste auch hier sind Äußerungen Macrons, er werde verstärkt gegen wachsenden Islamismus in Frankreich vorgehen. In der Hauptstadt Jakarta versammelten sich Protest-Gruppen vor der französischen Botschaft. Einige der Demonstrierenden sagten: O-Ton: "Auch wenn es dort in Frankreich ja liberal sein soll: Es gibt keinen Grund, das über anderes zu erheben. Bitte nicht die Religion beleidigen oder schlechtreden! Ich bin da sehr betroffen, denn ich bin Muslima, und daher bin ich auch gekommen, um mich hier zu beteiligen." O-Ton: "Um Gottes willen, wir Muslime werden vergeben, was geschah. Aber wenn der Präsident Frankreichs nicht all seine Wortezurücknimmt, die Karikatur, und um Entschuldigung bittet, dann, um Gottes Willen, möge er weiterhin verflucht sein!" Viele der Menschen hier werfen Macron Islamfeindlichkeit vor und fordern einen Boykott von Waren aus Frankreich. Ein Hintergrund der andauernden Spannungen sind Äußerungen von Macron, der Islam sei als Religion weltweit in der Krise. Solche Äußerungen gelten auch als eine Reaktion Macrons auf jüngste Anschläge in Frankreich.

Mehr