Anti-Regierungs-Proteste in Jerusalem am Samstagabend. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel haben dort Tausende Menschen erneut gegen Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Regierungschefs und forderten seine Abwahl. Nach Medienangaben waren rund 20.000 Personen zusammengekommen. Der Druck auf Netanyahu ist im Vorfeld der Wahlen gestiegen. Er steht zurzeit wegen Korruption vor Gericht und Kritiker beschuldigen ihn, die Corona-Pandemie schlecht gemanagt zu haben. Israel verzeichnete zeitweise sehr hohe Todes- und Infektionszahlen. Seit Juni vergangenen Jahres gehen regelmäßig Menschen gegen Netanjahu auf die Straße. Doch die Demonstration am Samstagabend war eine der größten seit Monaten. Am kommenden Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt – die vierte innerhalb von zwei Jahren. Umfragen zufolge zeichnet sich erneut eine schwierige Regierungsbildung ab.

Mehr