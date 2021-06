Mit welcher Kraft und Intensität ein Tornado am Donnerstag über den Süden Tschechiens an der Grenze zu Österreich und zur Slowakei hinwegfegte, zeigen diese Amateuraufnahmen. Bäume verbiegen sich und brechen und Trümmer fliegen durch die Luft. Die Aufnahme endet mit dem Geräusch vom Zersplittern der Fensterscheibe. Mehrere Menschen sind nach Angaben der Behörden durch das Unwetter ums Leben gekommen. Am Freitag begannen die Bewohner mehrerer Dörfer in Südmähren mit den Aufräumarbeiten und sie suchten auch nach Worten für diese Extrem-Situation, die sie durchgemacht haben: "Es war furchtbar. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Was ist hier bloß für eine schreckliche Geschichte in unserem Dorf passiert? Alle haben Schäden an ihren Häusern. Es wird sehr schwer sein, das alles wieder aufzubauen und das alles wieder zu reparieren. Und es wird sicher auch seelisch noch ein Problem sein.” "Die Fenster haben gewackelt. Das Haus hat gezittert. Daher sind wir in den Keller gerannt und haben dort gewartet. Danach sind wir wieder hochgekommen und haben gesehen, was passiert ist.” "Dächer flogen weg. Häuser stürzten ein. Jetzt gerade versuchen wir hier den Boutique-Laden von einem Mann zu retten. Wir sammeln die Kleidung ein, die noch ok ist. Es gibt eine Menge zu tun. Und jeder packt mit an.” Rettungskräfte aus dem benachbarten Polen, aus Österreich und aus der Slowakei sind in die Region gekommen, die rund 270 km südöstlich von Prag liegt. Tausende Häuser wurden zerstört. Aber das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Feuerwehrleute durchsuchten die Trümmer, während die Armee schweres technisches Gerät schickte. Die Behörden baten darum, dass keine Schaulustigen in das Gebiet fahren sollten, um die Such- und Aufräumarbeiten nicht zu behindern. Stattdessen sollten lieber Spenden für die Katastrophen-Opfer geschickt werden. Bei dem Tornado handelte es sich um den stärksten Sturm, der Tschechien seit 2018 heimgesucht hat.

Mehr