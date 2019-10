Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle gingen die Sicherheitskräfte auch am Abend noch der Spurensicherung nach. Ein schwer bewaffneter Täter hatte am Mittwochnachmittag versucht, in die Synagoge einzudringen, in der sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur rund 80 Menschen aufhielten. Zwei Menschen wurden getötet und mehrere Personen verletzt. Vor der Marktkirche in Halle kamen zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache zusammen. Sie letgten Blumen nieder, entzündeten Kerzen und gaben so ihrer Anteilnahme Ausdruck: Die in dem Vorfall ermittelnde Bundesanwaltschaft geht inzwischen von einem rechtsextremen Motiv des Täters aus. Den Ermittlern liegt ein Video vor, das der Attentäter offenbar mithilfe einer Helmkamera aufgenommen hat. Laut Medienberichten schimpfe der Täter darin mehrfach über "Juden" und "Kanaken".