Jedes Jahr im Sommer radeln in Berlin Fahrradfahrer in Sternform auf die Siegessäule zu. Mit der Aktion fordern sie mehr Platz zum Radfahren in deutschen Städten. Vor dem Hintergrund der Coronakrise sind die Veranstalter aus Sorge vor einer zu hohen Teilnehmerzahl in diesem Jahr neue Wege gegangen. Lisa Feitsch ist Sprecherin des ADFC-Berlin. "In Berlin geht der Trend ganz klar seit Jahren zu immer mehr Fahrradfahren. Gerade auch in der Coronakrise haben wir gesehen, viele Menschen sind aufs Rad umgestiegen. Nur leider ist die Stadt nach wie vor für Autos gestaltet und nicht für Radfahrende. Darum sind wir heute hier, um gemeinsam coronasicher in einer speziellen Form fürs Fahrrad zu demonstrieren." Wer am Sonntagnachmittag dabei sein wollte, buchte über die Internetseite des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs Berlin einen Standort entlang der Straßen, die strahlenförmig von der Siegessäule wegführen. Auf der Straße standen die Teilnehmer dann mit Abstand zueinander. Ein Abstand groß genug, um sich vor einer möglichen Übertragung des Virus zu schützen. Über die App Critical Maps wurde der Stern dann sichtbar. "Ich finde die Alternativveranstaltung, weil sie einmal jährlich stattfindet, eine gute Alternative, um die Position zu zeigen. Ob es sich schneller durch Corona vieles entwickelt, muss man sehen." Die Sternfahrt gibt es bereits seit den 70er Jahren. Seit 1977 hat die Aktion von Jahr zu Jahr immer mehr Zulauf. Die Teilnehmer fordern, dem Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr mehr Raum zu geben.