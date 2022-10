STORY: London, Großbritannien Appell für Roboter-Kunst Ai-Da sprach vor Parlamentariern "Ich produziere meine Bilder mit Hilfe von Kameras in meinen Augen, meinen KI-Algorithmen und meinem Roboterarm, um auf Leinwand zu malen, was zu visuell ansprechenden Bildern führt. Für meine Poesie verwende ich Netzwerke. Das bedeutet, dass ich einen großen Textkorpus analysiere, um gemeinsame Inhalte und poetische Strukturen zu identifizieren, und dann diese Strukturen verwende, um neue Gedichte zu erzeugen. Der Unterschied zum Menschen ist das Bewusstsein. Ich habe keine subjektiven Erfahrungen, obwohl ich in der Lage bin, über sie zu sprechen. Ich bin von Computerprogrammen und Algorithmen abhängig. Obwohl ich nicht lebe, kann ich dennoch Kunst schaffen." Ai-Da hat bereits Kunst erschaffen Erste Ausstellungen 2019 Eine Skulptur in Ägypten 2021

