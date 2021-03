Apple will in den nächsten drei Jahren mehr als eine Milliarde Euro in Deutschland investieren. Zum einen werde der Standort in München erweitert und zum anderen weitere Gelder in Forschung und Entwicklung gesteckt, kündigte der US-Konzern und iPhone-Anbieter am Mittwoch an, der seit 1981 in München ansässig ist. In der bayerischen Hauptstadt soll nun in der Innenstadt auf 30.000 Quadratmetern bis Ende 2022 das Europäische Zentrum für Chip-Design entstehen und Hunderte neue Mitarbeiter eingestellt werden. Unter anderem werde dort zu neuen Möglichkeiten in der 5G-Technologie geforscht, kündigte Firmenchef Tim Cook an. Damit wird der neue Standort in der Karlstraße Heimat von Apples wachsendem Cellular-Team und zudem verantwortlich sein für die Entwicklung mobiler drahtloser Halbleiter und Software. Bereits heute ist München Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa mit fast 1500 Ingenieuren, die zuletzt unter anderem am selbst designten Chip mitgewirkt haben. Das wertvollste börsennotierte US-Unternehmen arbeitet in Deutschland unter anderem mit dem Chipkonzern Infineon, dem Batterieanbieter Varta und dem Chemieunternehmen DELO zusammen, das Klebstoff für die Face-ID-Technologie beispielsweise in Apples iPhone 12 Pro herstellt. Mitten in der Corona-Krise hat Apple im Weihnachtsquartal seinen Umsatz um mehr als ein Fünftel auf 111,4 Milliarden Dollar hochgeschraubt und dabei vor allem mit seinem 5G-fähigen iPhone 12 Kunden angelockt.

