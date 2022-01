Mit einem Börsenwert von drei Billionen Dollar ist Apple das erste Unternehmen weltweit, das diese Schwelle überschritten hat. Der Smartphone- und Softwareriese ist damit weiter das teuerste Unternehmen weltweit. Der Börsenwert entspricht mehr als der jährlichen Wirtschaftsleistung Großbritanniens und etwas weniger als derjenigen Deutschlands. Im August 2020 hatte Apples Marktkapitalisierung die Marke von zwei Billionen Dollar überschritten. Die erste Billionen-Marke hatte das in Cupertino ansässige Unternehmen 2018 genommen. Apple gehört wie zahlreiche andere Technologiefirmen zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie. Dank des Trends zu Video-Telefonaten oder Online-Shopping gewannen die Papiere des Unternehmens fast 250 Prozent im Vergleich zu ihrem Tief nach dem Börsen-Crash vom März 2020. Apple rangiert an der New Yorker Börse vor dem Softwarekonzern Microsoft, der am Markt mit rund gut 2,53 zweieinhalb Billionen Dollar bewertet ist. Alphabet und Amazon kommen auf jeweils mehr als eine Billion Dollar.

