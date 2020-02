Ein pessimistischer Ausblick von Apple hat US-Anlegern am Dienstag die Laune verdorben. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss knapp 0,6 Prozent tiefer. Wegen der Coronavirus-Epidemie in China rechnet der iPhone-Hersteller nicht mehr damit, seine Umsatzziele für das laufende Quartal erreichen zu können. Die Fabriken in der Volksrepublik hätten ihre Arbeit zwar wieder aufgenommen, könnten die Produktion aber nicht so schnell hochfahren wie geplant. Die Verfügbarkeit von iPhones werde daher weltweit "vorübergehend eingeschränkt" sein. Apple-Aktien rutschten um knapp zwei Prozent ab. Mit Apple kappt erstmals ein weltweit führender Großkonzern seine Geschäftsziele wegen der Epidemie in China.