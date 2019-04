Die Schlangen der Arbeitslosen, die in Deutschland einen neuen Job suchen, werden immer kürzer. Mit der Frühjahrsbelebung sank die Arbeitslosenzahl auf 2,229 Millionen und damit auf den geringsten April-Wert seit der Wiedervereinigung 1990, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Es gebe keine Hinweise, dass sich am Beschäftigungsaufbau etwas ändere. Was den Abbau der Arbeitslosigkeit angehe, werde die Zahl von durchschnittlich 2,2 Millionen in diesem Jahr erreicht, sagte BA-Chef Detlef Scheele: "Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im April erneut gesunken. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Die deutsche Wirtschaft verliert etwas an Schwung. Der Arbeitsmarkt zeigt sich gegenüber diesen konjunkturellen Schwächephasen jedoch robust." Der für April übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel in diesem Jahr allerdings etwas schwächer aus als in den Vorjahren. Scheele verwies aber darauf, dass die Frühjahrsbelebung in den vergangenen Jahren mal früher und mal später eingesetzt habe. Volkswirte sehen in den niedrigen Arbeitslosenzahlen eine wichtige Quelle für den Konsum als Stütze der Konjunktur. Experten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft durch eine stabile Konsumnachfrage und den dynamischen Wohnungsbau vor einer Rezession bewahrt bleibt.