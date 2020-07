Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON DANIEL TERZENBACH, VORSTANDSMITGLIED DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT "Wir haben aktuell 2,91 Millionen Arbeitlose. Das sind 57.000 mehr als im Juni und 635.000 mehr als im Vorjahr. Das heißt, von den jetzt arbeitslosen Menschen in Deutschland ist jeder fünfte aufgrund von Corona arbeitslos... Die Kurzarbeit hat insbesondere in den letzten drei Monaten in der Dimension alleine Arbeitsplätze gesichert, die Millionen zahlen hinter sich herziehen. Allein im letzte Monat mit 4,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die kurzarbeiten, sind ungefähr zwei Millionen Beschäftigungsverhältnisse gesichert worden. In den Vormonaten, wo über 6,5 Millionen kurzgearbeitet haben, waren es fast vier Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insgesamt als Vollzeitarbeitskräfte, die wir am Arbeitsmarkt gesichert haben. Ich gehe davon aus, das ist ein klares Ja, wir haben damit großen Schaden vom deutschen Arbeitsmarkt und auch der Gesellschaft genommen."

