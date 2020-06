Die Coronavirus-Krise treibt die Arbeitslosenzahl in Deutschland weiter noch oben. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Mai 2,813 Millionen Arbeitslose. Das waren 169.000 mehr als im April und 577.000 mehr als vor einem Jahr, erklärte die Behörde am Mittwoch. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Durch die Corona-Pandemie sei der Arbeitsmarkt weiter stark unter Druck, sagte BA-Chef Detlef Scheele in Nürnberg. "Jeder fünfte Arbeitslose von den 2,8 Millionen ist gegenwärtig auf den Corona-Effekt, wenn man es mal so sagen will, zurückzuführen. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, die man da konstatieren muss." Wegen der restriktiven Maßnahmen zur Virus-Eindämmung mussten viele Geschäfte, Restaurants und Fabriken schließen. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung seien auch im Mai gestiegen, allerdings nicht mehr so stark wie im April. Für eine Trendumkehr müsse sich die Wirtschaft aber noch stärker erholen, so die BA. Die Krise sei zwar beispiellos, sagte Scheele. Er sei aber zuversichtlich, dass Deutschland dies gut meistern werde. Ähnlich schätzt das auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ein. Allerdings könnten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik Konjunktur- und Wirtschaftspolitik nicht ersetzen, so der SPD-Politiker: "Deshalb ist es jetzt wichtig, dass mit dem Konjunkturpaket, das zu dieser Stunde im Koalitionsausschuss beraten wird, wir einen kräftigen Impuls setzen für wirtschaftliches Wachstum und damit für die Sicherung von Arbeitsplätzen." Trotz millionenfacher Kurzarbeit in Rekordhöhe und stark steigender Arbeitslosigkeit erwartet Heil keine höhere Beitragslast für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Sozialversicherungen. Er rechne nicht damit, dass es in diesem oder im nächsten Jahr zur Beitragssatzerhöhungen komme, so Heil.