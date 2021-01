Trotz des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland im Januar nicht stärker gestiegen als für die Jahreszeit üblich. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnete 2,901 Millionen Arbeitslose und damit 193.000 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3 Prozent. Die Zunahme ist für die Winterpause am Jahresanfang üblich. Dazu sagte BA-Chef Detlef Scheele: "Zusammengefasst: Es hat keine zusätzlichen Entlassungen aufgrund der Coronasituation gegeben. Die Eindämmungsmaßnahmen greifen hier offensichtlich, was die Inzidenzen angeht, aber am Arbeitsmarkt haben sie erstmal keinen sichtbaren Schaden hinterlassen." Bis zum 25. Januar hätten Betriebe für 745.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt, sagte Scheele. In welchem Umfang Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen wurde, weiß die BA erst in einigen Wochen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil macht sich angesichts der Pandemie auch um die Auszubildenden Gedanken: "Ich sorge mich aber auch um den kommenden Azubi-Jahrgang, denn die Unternehmen halten sich krisenbedingt im Moment mit dem Angebot von Praktika und Ausbildungsplätzen spürbar zurück. Wir werden deshalb einen neuen Schutzschirm für Ausbildungsplätze auflegen, um Unternehmen zu unterstützen. Und wir kämpfen damit auch um jeden Ausbildungsplatz. Eine verlorene Corona-Generation kann sich unsere Gesellschaft weder sozial noch wirtschaftlich leisten. Ebenfalls bedenklich: Von den 193.000 neuen Arbeitslosen im Januar fallen 60.000 in die Kategorie Langzeitarbeitslose. Im Februar wird nach Einschätzung von Scheele, erstmals seit fünf Jahren wieder die Grenze von einer Million Langzeitarbeitslosen übersprungen.

