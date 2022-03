STORY: Guten-Morgen-Grüße aus der Willkommensklasse in Berlin-Wedding. So starten die Flüchtlingskinder aus der Ukraine den Tag hier in der Hauptstadt und lernen spielerisch direkt von der ersten Minute an. Und die Kinder zeigen sich glücklich über diese Möglichkeit: O-TON POLINA SHEVCHUK, UKRAINISCHES MÄDCHEN, 8 JAHRE ALT: "Ich finde Deutsch lernen sehr wichtig. Ich möchte unbedingt Deutsch lernen, weil ich später ins Ausland will." O-TON MILA, UKRAINISCHES MÄDCHEN, 6 JAHRE ALT: "Es gefällt mir sehr gut hier. Ich freue mich sehr darauf, hier hinzukommen. Das macht total viel Spaß." Tatjana Gubskaya hat in Kiew noch als Grundschullehrerin gearbeitet. Nun unterstützt sie an der Arche eine Klasse ukrainischer Kinder während des Unterrichts: O-TON TATJANA GUBSKAYA: "Ich finde es super, dass die Kinder auch Deutsch lernen, weil die sind ja auch hier in diesem Umfeld und sie müssen sich hier ja auch verständigen. Deswegen, je mehr Deutschlehrer wir haben können, um so besser." Deutsch ist allerdings nur ein kleiner Teil des Unterrichts. Die Kinder werden von zwei ukrainischen Grundschullehrerinnen möglichst weiterhin nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet. Insgesamt kamen offiziellen Angaben zufolge bereits über 280.000 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Allerdings dürfte die wahre Zahl deutlich höher liegen, weil nicht alle Flüchtlinge sich offiziell anmelden und oft in privaten Unterkünften ein erstes zuhause finden.

