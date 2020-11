Neuseeland hat am Freitag sein neues Kabinett vereidigt, darunter fünf Maori und zum ersten Mal einen homosexuellen stellvertretenden Premierminister. Damit ist das neue Kabinett von Premierministerin Jacinda Ardern das bisher diverseste in der Geschichte des Landes. Ardern hatte bei den Parlamentswahlen am 17. Oktober ihre Mehrheit im Parlament erhöht. Besonders in ihrem Kabinett: Außenministerin Nanaia Mahuta, die erste weibliche Person in diesem Amt und eine Maori mit einer Gesichtstätowierung. "Diese Gruppe von Menschen wurde in der Öffentlichkeit auf viele verschiedene Arten beschrieben. Ich würde einfach sagen, dass an diesem Tisch Neuseeland, sitzt. Gemeinsam vertreten Sie eine Reihe unterschiedlicher Perspektiven. Sie repräsentieren ein riesiges Talent, sie repräsentieren eine enorme Erfahrung, und wie man es in jeder Krisenzeit erwarten würde, haben sie als Neuseeländer eine enorme Verpflichtung, diesem Land zu dienen." Das zweite Ardern-Kabinett besteht aus acht Frauen, fünf Maori und drei LGBT. Im vergangenen Monat hat Ardern's Labour Party ihr bestes Wahlergebnis seit einem halben Jahrhundert erzielt. Labour hat nun 65 der 120 Sitze im Parlament. Ihre hohe Beliebtheit im Volk ist laut Experten auf ihren guten Umgang mit der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen. Nach einem strengen, zweimonatigen Lockdown erklärte sich der Inselstaat am 8. Juni 2020 als coronavirusfrei.

