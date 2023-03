STORY: Es war eine heftige Drohung in Richtung des argentinischen Fußball-Superstars Lionel Messi. Am frühen Donnerstagmorgen feuerten Unbekannte in der argentinischen Hafenstadt Rosario Schüsse auf einen Supermarkt ab, der sich im Besitz der Familie von Messis Ehefrau befindet. Zudem verfassten die Täter eine handgeschriebene Botschaft an den Fußball-Weltmeister. Darin stand unter anderem: Messi wir warten auf Dich. Außerdem, dass er vom Bürgermeister der Stadt, der Mitglied eines Drogenkartells sei, keine Hilfe erwarten könne. Ein Zeuge berichtete von zwei Tätern, die auf einem Motorrad gekommen seien. Sie feuerten mehr als ein Dutzend Kugeln auf die Metallfassade des Supermarktes ab. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Zur fraglichen Zeit hätten sich keine Menschen auf dem Gelände des Supermarktes befunden. Behördenvertreter machten das organisierte Verbrechen für den Vorfall verantwortlich. Ziel des Angriffs sei es gewesen, Chaos in der Stadt zu stiften. Rosario ist eines der Zentren des Drogenhandels in Argentinien. Die Mordrate in der Stadt ist eine der höchsten im ganzen Land. Messi war Anfang der Woche zum siebten Mal zum Weltfußballer gekürt worden. Bei der WM in Katar hatte er mit der argentinischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel geholt.

Mehr