Der argentinische Senat hat am Mittwoch für die Legalisierung der Abtreibung gestimmt. Damit ist der Schwangerschaftsabbruch zum ersten Mal in einem großen Land in Lateinamerika legal. Auf den Straßen feierten viele die Entscheidung, die gegen den erbitterten Widerstand der katholischen Kirche erreicht wurde: "Man konnte ins Gefängnis komme, wenn man sich für einen Abbruch entschied. Es ist ein großes Moment, denn viele Frauen sind dafür gestorben, dass dies heute Gesetz ist. 15 Jahre sind vergangen, viele Tote, viele Mädchen, viele Dinge sind vergangen bis zu diesem Ergebnis heute." "Es ändert alles - für Millionen von Frauen. Das ist Gesundheit, öffentliche Gesundheit. Es ist keine Frage von Moral oder Ethik. Es ist eine Gesundheitsfrage und deshalb werden Tausende von Leben gerettet werden." Der Senat stimmte mit 38 zu 29 Stimmen bei einer Enthaltung für das neue Gesetz. Das Unterhaus hatte es bereits Anfang des Monats gebilligt. Bisher hatte das argentinische Gesetz eine Abtreibung nur erlaubt, wenn ein ernsthaftes Risiko für die Gesundheit der Mutter bestand oder bei Vergewaltigung. Abtreibungen sind in der Region, in der die katholische Kirche seit Jahrhunderten große kulturelle und politische Macht innehat, extrem selten. Bisher war sie nur in Kuba, in Uruguay und Teilen Mexikos erlaubt. Papst Franziskus, der selbst aus Argentinien stammt, hat die Entscheidung verurteilt.

