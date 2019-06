In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben am Montag Tausende Frauen gegen sexistische Gewalt und für Frauenrechte demonstriert. Sie wollen Druck auf die Regierung ausüben und verlangen, dass Gewalttäter hart bestraft werden. O-TON CELESTE FIERRO, DEMONSTRANTIN: "In Argentinien schaut der Staat noch immer weg - trotz der jahrelangen Proteste der Frauenbewegung. Der Staat stellt nur sehr wenig Geld für das Thema zur Verfügung. Nur 20 Cent pro Frau und Jahr werden dafür verwendet, die Gewalt gegen Frauen zu beenden." Einer offiziellen Statistik zufolge wurden im vergangenen Jahr mindestens 270 Frauen ermordet. Die Täter sind oft Partner, Expartner oder Männer aus dem Familienumfeld. Entsprechend lautet das Name der Protestbewegung "NiUnaMenos" - zu deutsch: "Keine einzige weitere Frau".