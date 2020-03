Jeden Abend um 7 Uhr gibt der Opern-Tenor Stephan Senechal für seinen Nachbarn in Paris ein Privatkonzert. Er macht das schon seit dem 17. März, dem Tag als in Frankreich eine Ausgangsperre verhängt wurde. Seine Nachbarn, viele davon schon älter, freuen sich darüber. Und er selbst habe das Gefühl, etwas Nützliches zu tun, sagt Senechal: "Ich bin kein Arzt, ich bin kein Held. Ich arbeite nicht im Krankenhaus. Das einzige, was ich kann, ist singen. Und zu versuchen, ein wenig Freude zu bringen. Die Oper ist geschlossen, deshalb habe ich beschlossen, das Fenster zu öffnen und für meine Nachbarn zu singen." Der Opernsänger hat noch zwei Botschaften für seine Mitmenschen: Erstens: Bleibt zu Hause und helft damit den Ärzten und Pflegern in den Krankenhäusern. Und zweitens: Seid solidarisch und helft euren Mitbürgern, wo immer es geht.