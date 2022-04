STORY: China hat das Militär und Tausende Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen nach Shanghai geschickt, um alle 26 Millionen Einwohner auf COVID-19 zu testen. Mehr als 10.000 medizinische Fachkräfte aus dem ganzen Land sind am Sonntag in der Wirtschaftsmetropole in der chinesischen Ostküste eingetroffen. Das berichteten staatliche Medien. Die Fallzahlen waren in Shanghai am Montag weiter angestiegen. Es handelt sich um den größten Einsatz der chinesischen Gesundheitsbehörden seit dem ersten COVID-19-Ausbruch in Wuhan Ende 2019.

Mehr