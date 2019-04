Herzlich Willkommen bei „Arnold's Sports Festival South America" im brasilianischen Sao Paulo am Wochenende. Die Veranstaltung geht auf einen erstmalig durchgeführten Bodybuildingwettbewerb im Jahr 1989 zurück. Aber mittlerweile öffnet dieses Event an mehreren Stationen rund um den Globus seine Pforten. Gründervater und Schirmherr ist der mittlerweile 71-jährige Hollywood-Star und ehemalige Gouverneur Kaliforniens: Arnold Schwarzenegger. Und er war auch in diesen Tagen in Brasilien mit vor Ort: "Es ist großartig, wieder dabei zu sein, es ist unser siebter Klassiker hier. Ich komme sehr gerne nach Brasilien. Besonders gerne komme ich nach Sao Paulo. Ich möchte mich für die Unterstützung durch die Stadt und bei allen Leuten bedanken, die so hilfsbereit sind. Und wir haben dieses Mal einige Rekordzahlen, auf die ich sehr stolz bin." Dazu zählten vor allem die vielen Teilnehmer an diversen Sportveranstaltungen: Denn rund 12.000 Aktive waren bei dem mehrtägigen Event am Start. Thema sind neben den Wettbewerben in Kraftsportarten aber auch Ernährung, Trainingstipps von Profis und diverse weitere Sportarten. Die erste Veranstaltung fand 1989, also vor 30 Jahren, in Columbus im US-Bundesstaat Ohio statt.