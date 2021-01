Der frühere Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger hat den Sturm auf das Kapitol in der vergangenen Woche mit der Reichskristallnacht 1938 in Deutschland verglichen. In einem Video, das der Schauspieler am Sonntag veröffentlichte, sagte er, der Mob habe nicht nur die Scheiben des Kapitols zerschlagen, sondern die Ideale, die man für selbstverständlich gehalten habe. Dann bemühte er einen Vergleich mithilfe seines Conan-Schwertes. O-TON ARNOLD SCHWARZENEGGER, SCHAUSPIELER: "Unsere Demokratie ist wie der Stahl dieses Schwertes. Je mehr es gehärtet wird, desto stärker wird es. Unsere Demokratie wurde durch Kriege, Unrecht und Aufstände gehärtet. So erschüttert wir durch die Ereignisse der letzten Tage sind, ich glaube, dass wir stärker daraus hervorgehen werden, denn jetzt wissen wir, was wir zu verlieren haben. Wir brauchen Reformen, damit so etwas nie wieder passiert. Wir müssen diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die uns an diesen unverzeihlichen Punkt gebracht haben. Und wir müssen unsere Egos überwinden, unserer Parteien und unseren Streit, und die Demokratie in den Mittelpunkt stellen." Der Republikanische Politiker rief seine Parteifreunde dazu auf, den designierten Präsidenten Joe Biden zu unterstützen. Weiter sagte er, Trump werde als der schlechteste Präsident aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen. Bald werde er aber so irrelevant sein, wie ein alter Tweet.

