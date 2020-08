Die Zahl der Toten, die mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind, beläuft sich in Peru mittlerweile auf über 20.000. Es wird aber erwartet, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, da es hier bis vor kurzem fast keine Tests mehr gab. Peru ist ein Land, das mit der Pandemie überfordert ist. Am Mittwoch berichteten Augenzeugen, dass Leichen vor den Krankenhäusern in Cusco und Cajamarca abgelegt wurden. Grund dafür sei die Überbelastung der Hospitäler, Leichenhäuser und Friedhöfe. Rosulo Narciso ist Arzt in einem Krankenhaus. Er sagt: "Wir sind überfüllt, wir haben kein Personal, keine Ärzte, keine Krankenschwestern, keine Medizin, keine Schutzausrüstung, keinen Sauerstoff, was sollen wir machen?" Peru liegt bei den Coronavirusinfektionen in Lateinamerika hinter Brasilien und Mexiko an dritter Stelle. Im ganzen Land wurden mehr als 440.000 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet. Die Regierung hat den Ausnahmezustand bis Ende August verlängert und die Quarantäne auf mehr als die Hälfte des Landes ausgeweitet.

