STORY: Ausnahmezustand in der italienischen Hauptstadt Rom am Mittwochabend. Die Fans feierten ihr Team vom AS Rom, das nach über 60 Jahren Vereinsgeschichte erstmals einen europäischen Titel ergattert hat. Die Partie selbst fand in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. Dort trafen die Römer auf das niederländische Team Feyenoord Rotterdam. Entschieden wurde das Finale in der erstmals ausgetragenen Conference League durch einen Treffer von Nicolo Zaniolo in der 32. Spielminute. Dabei blieb es dann auch bis zum Ende. Und die Freude der Fans war entsprechend groß: ''Es ist ein Moment, auf den wir seit Jahren gewartet haben. Endlich ist er da, nach dem ganzen Leid mit dieser Mannschaft, die wie so sehr lieben.” ''Wir haben auf diesen Sieg ewig gewartet. Ich kann mich an gar keinen großen Erfolg des AS Rom erinnern. Es ist das Schönste, was es gibt.'' Auch der Star-Trainer Jose Mourinho dürfte sich nun über den weiteren europäischen Titel in seiner Sammlung freuen. Immerhin hat er bereits die Champions League und die Europa League gewonnen. Und die Party wird wohl noch etwas weitergehen, sobald das Team vom AS Rom in der italienischen Hauptstadt landen wird.

Mehr