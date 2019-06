Auf Sizilien ist in diesen Tagen ein Naturschauspiel zu beobachten, denn der Vulkan Ätna ist wieder besonders aktiv. In den letzten Tagen kam es zu mehreren Ausbrüchen, bei denen Asche und glühende Lava in die Luft geschleudert wurden. Der 3330 Meter hohe Vulkan bricht seit dem 425 v. Chr. immer wieder aus. Damit ist er der am längsten aktive Vulkan der Welt. Bei den Ausbrüchen besteht in den allermeisten Fällen keine Gefahr für nahe Siedlungen und Städte. Italienische Polizisten kontrollierten aber die unmittelbare Umgebung, um nachzuschauen, dass sich Touristen nicht in Gefahr bringen.