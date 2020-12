Aufräumen und saubermachen ist angesagt nördlich der sizilianischen Stadt Catania. Denn seit Sonntag zeigt der italienische Vulkan Ätna mal wieder, was in ihm steckt. Er gilt als einer der aktivsten Vulkane Europas und ist rund 3.330 Meter hoch. Die Eruptionen begannen am Sonntagabend und dauerten bis in den frühen Morgen. Das nächtliche Schauspiel ist durchaus faszinierend. Aber natürlich nur so lange, wie niemand zu Schaden kommt, so wie bisher bei diesem jüngsten Ausbruch.

