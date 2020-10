Im Konflikt um die Kaukasus-Region Bergkarabach lehnt Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew jedes Zugeständnis ab und setzt auf den Vormarsch seines Militärs. Sein Land habe mit der Armee neue Fakten geschaffen, sagte Alijew am Freitag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. Es sei klargeworden, dass es eine militärische Lösung des Konflikts gebe. Zwar könnten Verhandlungen stattfinden, aber nur wenn Armenien nicht weiter Bergkarabach als ein Teil seines Gebiets beanspruche. Am selben Tag sollten in Moskau die Außenminister beider Staaten auf Einladung Russlands zu Gespräche zusammenkommen. Aus der Gebirgsregion selbst wurden weitere Kämpfe gemeldet. Die überwiegend von christlichen Armeniern bewohnte Region gehört völkerrechtlich zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, hat sich jedoch losgesagt. Am 27. September waren wieder Kämpfe zwischen beiden Staaten ausgebrochen. Die Zahl der Toten wird inzwischen auf etwa 400 geschätzt. Da Armenien von Russland und Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, droht der Konflikt im Südkaukasus in einem Stellvertreterkrieg zu eskalieren. Dort verlaufen wichtige Erdgas- und Öl-Pipelines, durch die Aserbaidschan den Weltmarkt beliefert. Die Gespräche in Moskau folgen einem Vorstoß der USA, Russlands und Frankreichs, die Kämpfe zu beenden. Die drei Staaten führen die sogenannte Minsk-Gruppe an, zu der auch Deutschland gehört.

