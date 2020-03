Offizielle Wirtschaftsdaten aus China haben am Dienstag die Hoffnungen auf eine Erholung der Märkte geschürt. Chinas Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sprang im März auf 52,0 und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Diese warnten jedoch, dass der Index die tatsächliche Verbesserung überbewerten könnte. Wenn ein Unternehmen nach einem erzwungenen Stillstand seine Arbeit wieder aufnehme, würde es sich als Expansion zeigen, was nichts über das allgemeine Aktivitätsniveau aussage. Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 19.234 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1424 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus.