Die asiatische Börse ist am Donnerstag wegen der Coronaviris-Epidemie erneut eingebrochen. Auch die Maßnahmen der Zentralbanken in Europa, den USA und Australien konnten eine neue Welle von Panikverkäufen nicht aufhalten. Fast jeder Aktienmarkt in Asien war im Minus und Händler berichteten von enormen Belastungen an den Anleihemärkten. Es gebe keine Käufer, es gebe nicht viel Liquidität und alle Anleger würden einfach aussteigen, berichteten Analysten. Die Ökonomen von J.P. Morgan prognostizieren, dass die US-Wirtschaft im nächsten Quartal um 14 Prozent schrumpfen wird und die chinesische Wirtschaft im aktuellen Quartal Einbußen um mehr als 40 Prozent einstecken muss. Zwischenzeitlich hat sich der Virusausbruch weltweit verschlimmert. Italien meldete am Mittwoch den größten Anstieg der Zahl der Todesfälle durch Coronaviren seit Beginn des Ausbruchs in China Ende 2019. Das Virus hat weltweit mehr als 9.000 Menschen getötet und mehr als 218.000 infiziert.