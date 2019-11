Im Nordosten Syriens waren am Donnerstag wieder US-Streitkräfte in gepanzerten Fahrzeugen zu sehen. Nach Angaben der kurdischen Syrischen Demokratischen Front (SDF) handelte es sich um eine Patrouille in der Nähe der Grenze zur Türkei. Die USA hatten eigentlich vor einigen Wochen den Rückzug ihrer Soldaten aus dem Gebiet bekannt gegeben. Unterdessen schwärmte der Präsident Baschar al-Assad in einem Interview mit dem syrischen Staatsfernsehen über US-Präsident Donald Trump. "Wenn es um Trump geht, werde eine Antwort geben, die seltsam erscheinen mag: Er ist der beste amerikanische Präsident. Warum? Nicht, weil seine Politik gut ist, sondern weil er der transparenteste Präsident ist. Alle amerikanischen Präsidenten begehen Verbrechen und nehmen am Ende den Nobelpreis entgegen und treten als Verteidiger der Menschenrechte und der "einzigartigen" und "brillanten" amerikanischen oder westlichen Prinzipien auf, aber alles, was sie sind, ist eine Gruppe von Kriminellen, die nur die Interessen der amerikanischen Lobbys der großen Konzerne in Bezug auf Waffen, Öl und so weiter vertreten. Trump ist wenigstens ehrlich und sagt: "Wir wollen das Öl". Dies ist die Realität der amerikanischen Politik zumindest seit dem zweiten Weltkrieg. "Wir wollen diese Person loswerden", "wir wollen eine Dienstleistung gegen Geld erbringen", das ist die Realität der amerikanischen Politik. Was wollen wir mehr als einen transparenten Feind?" Nach Aussagen von Assad will Syrien auch den von Kurden kontrollierten Nordosten des Landes wieder unter Staatsgewalt bringen. Die Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland, die kurdische YPG-Miliz aus der geplanten Sicherheitszone zu vertreiben, könne Syrien dabei helfen, sein Ziel schlussendlich zu erreichen, sagte er.