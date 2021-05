In Syrien hat am Mittwoch die von westlichen Staaten als weder frei noch fair kritisierte Präsidentenwahl begonnen. An der Universität von Damaskus bildeten Hunderte Studenten eine Schlange, um abzustimmen. Vor dem Gelände parkten zahlreiche Busse. Nach Informationen von Behördenvertretern, die anonym bleiben wollten, wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Kundgebungen organisiert, um eine hohe Wahlbeteiligung sicherzustellen. Ein Sieg von Amtsinhaber Baschar al-Assad gilt als so gut wie sicher, seine beiden Gegenkandidaten als faktisch chancenlos. Die Regierung will mit der Wahl zeigen, dass das Land trotz des Bürgerkriegs normal funktioniert. Deutschland, die USA, Frankreich, Italien und Großbritannien hatten die Abstimmung scharf kritisiert und der Opposition ihre Unterstützung zugesagt. O-TON SYRIAN PRESIDENT, BASHAR AL-ASSAD "Solche Aussagen kümmern uns nicht. Der Wert dieser Aussagen ist Null. Und der Wert der Kritiker ist zehn Nullen. Wichtiger als das, was eine Regierung sagt, ist das, was das Volk sagt. Und ich denke, da haben wir in den vergangenen Wochen eine klare und ausreichende Antwort bekommen." Assad ist seit über 20 Jahren an der Macht. Er übernahm das Amt nach dem Tod seines Vaters Hafis, der Syrien 30 Jahre lang beherrscht hatte. Während des seit zehn Jahren anhaltenden Bürgerkriegs wurden Hunderttausende Menschen getötet. Elf Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - wurden aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben.

