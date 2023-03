STORY: Syriens Präsident Baschar al-Assad zu Besuch in Moskau, am zwölften Jahrestag des Konflikts in seinem Land, der sich von ersten Demonstrationen am 15. März 2011 zu einem Bürgerkrieg entwickelte. Mit Blick auf die Kämpfe in der Ukraine sicherte Assad dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Unterstützung zu. Während eines im Fernsehen übertragenen Treffens mit Putin im Kreml sagte Assad, Russland kämpfe in der Ukraine gegen Neonazis und "alte Nazis", ohne Belege für seine Aussagen zu liefern. Der Westen habe während des Zweiten Weltkriegs "alte Nazis" beherbergt und unterstütze nun auch "neue Nazis", so Assad. Russland hat seine Invasion in der Ukraine wiederholt in einen direkten Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gestellt. Für Kiew und westliche Regierungen sind diese Anschuldigungen nur ein haltloser Vorwand für einen unprovozierten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im syrischen Bürgerkrieg hatte Russlands militärische Unterstützung Assad geholfen, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden.

