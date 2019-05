WikiLeaks Gründer Julian Assange wurde am Mittwoch zu 50 Wochen Gefängnisstrafe verurteilt. Das entschied das Southwark Crown Court in London, weil Assange gegen seine Kautionsauflagen verstoßen haben soll. Assange hatte sich über die Bestimmungen vor gut sieben Jahren hinweggesetzt, als er in der Botschaft von Ecuador in London um Asyl bat. Vergangenen Monat wurde er festgenommen, nachdem die Regierung in Quito ihm das Asyl entzog. Der 47-jährige Assange hatte die letzten sieben Jahre in der Botschaft verbracht, weil er eine Auslieferung an die USA zu befürchten hatte. Über den Auslieferungsantrag soll am Donnerstag am Westminster Magistrates Court entschieden werden. Die USA werfen Assange vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning zusammengearbeitet zu haben, als diese 2010 Hunderttausende Dateien des U.S. Militärs an die Öffentlichkeit brachte. Mehrere Menschen kamen in London zusammen, um gegen die Auslieferung und Festnahme von Julian Assange zu protestieren. Außerdem forderten sie einen besseren Schutz für Whistleblower in Großbritannien.